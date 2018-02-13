Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений

Соединенные Штаты Америки принципиально считают, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, связанным с третьей годовщине подписания «Минска».
Согласно заявлению Госдепа, санкции против РФ будут оставаться в силе до тех пор, пока они не будут придерживаться соглашений.
«В тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине. Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы подтвердить, что наши санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров в Украине», — говорится в заявлении.
Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что Россия отрицает свое участие в войне на Донбассе.
«Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, в то время как под руководством России силы запугивают и отрицают безопасный доступ к невооруженным наблюдателям ОБСЕ и подавляют работу независимых СМИ и гражданского общества. Украина приняла законодательство, в том числе амнистию антиправительственных сил и особый статус для Донбасса», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на войне на оккупированном Донбассе после подписания минских соглашений было убито 824 человека.
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