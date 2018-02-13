Бюджет Госпогранслужбы в 2018 году увеличен на 25%

На 2018 год бюджет Государственной пограничной службы Украины увеличен на 25%. На сегодня это составляет 9 млрд грн.

Об этом сообщил во время интервью об итогах деятельности пограничного ведомства в 2017 году председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба Кабмина.

Цигикал выразил надежду, что Госпогранслужба сможет «увеличить количество подразделений на государственной границе, которые станут еще более эффективными».

«Активно работаем над внесением изменений в госбюджет в части выделения Службе дополнительно 1,2 млрд грн, которые необходимы для повышения денежного обеспечения тех, кто непосредственно охраняет границу, реорганизации специальных, оперативных и боевых подразделений, повышения укомплектованности персоналом и обустройства границы с учетом реформирования модели ее охраны», — добавил глава пограничного ведомства.