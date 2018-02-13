Венгрия предложила условия для начала диалога с Украиной

Венгрия будет продолжать оказывать давление на Украину из-за принятого закона об образовании. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщается на сайте МИД.
По его словам, Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как «единственный инструмент, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами».
Сийярто отмечает, чтобы Венгрия сняла вето, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона. Также Венгрия настаивает на проведении консультаций с привлечением нацменшинств.
«Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров», — заявил он.
Глава МИД отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. «И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания», — отметил он.
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