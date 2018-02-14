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Турчинов: Закон о восстановлении суверенитета на Донбассе не исключает освобождения региона силовым путем

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Турчинов: Закон о восстановлении суверенитета на Донбассе не исключает освобождения региона силовым путем

Закон о восстановлении государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не исключает их освобождения силовым путем, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не нужно было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору», — сказал Турчинов в интервью «Hromadske».

При этом он отметил, что закон не перечеркивает мирный путь. «...сегодня никто не отменил Минские соглашения. Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но сегодня дипломатический путь, согласно позиции президента, остается одним из приоритетных. Другой вопрос, что Россия все делает, чтобы этот путь перечеркнуть», — подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, сколько времени понадобится украинской армии, чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса, если РФ не будет вмешиваться, Турчинов сказал: «На это уйдет несколько недель. Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будут противодействовать, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь реальный потенциал врага».

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Он напомнил, что потенциал, который находится в настоящее время на оккупированной территории, — это и регулярные Вооруженные силы РФ. «Да, там много жителей Донбасса, но они подчинены исключительно российскому военному руководству, они живут по военным уставам РФ, используют российское оружие, имеют централизованное материально-техническое обеспечение российского Генштаба. Это военные подразделения России, с которыми мы ведем войну, несмотря на то, что там очень много предателей, украинцев, которые в них вовлечены. Но эти корпуса продержались бы недолго. В случае, если действительно не было бы второго эшелона, который ... стоит на границе», — пояснил Турчинов.

СНБО, Александр Турчинов, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, военная агрессия, реинтеграция
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