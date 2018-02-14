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Порошенко подписал закон о спортивном оружии

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Порошенко подписал закон о спортивном оружии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в закон Украины «О физической культуре и спорте» в части использования огнестрельного и холодного оружия в спортивных целях.

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Соответствующий документ обнародован на сайте Верховной рады Украины.

Закон «О внесении изменений в закон Украины „О физической культуре и спорте“ (относительно уточнения некоторых положений)» был принят Радой в январе, а 13 февраля 2018 года был возвращен с подписью президента.

Согласно документу, спортивным оружием является «сертифицированное в установленном законодательством порядке огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое, стрелковое, выхолощеное (охолощеное) и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий». Параметры и характеристики оружия должны быть зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанных в Украине.

Кроме того, спортивные организации или лица, которые развивают отдельные виды спорта, которые предусматривают использование оружия, имеют право на приобретение, хранение, перевозку и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов.

«Учет и сертификация спортивного оружия осуществляются в установленном законодательством порядке», — указано в законе.

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Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, в четверг, 15 февраля. С этого момента у Кабинета министров будет три месяца на приведение всех нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Напомним, как сообщалось, Кабинет министров на заседании 14 февраля 2018 года утвердил порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Украины во время выполнения задач в районе проведения антитеррористической операции в мирное время.

Петр Порошенко, оружие, спортивное оружие
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