Украинская сторона готова к компромиссам по вопросу освобождения заложников

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске (Беларусь) готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников и ожидает скорейшего проведения второй волны освобождения.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится как можно быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой», — заявила она.
Кроме того, Олифер добавила, что Украина призывает Россию присоединиться к трехстороннему механизму поиска пропавших без вести.
«Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы — создания при участии Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока что РФ отказывается участвовать в этой работе», — добавила Олифер.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения задержанных в Российской Федерации, аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе украинцев.
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