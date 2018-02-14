В январе глава Нацполиции получил 104 тыс. грн надбавок и доплат

Заработная плата главы Национальной полиции Сергея Князева за январь составила 146 858 гривен.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Князева составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание — 2 800 гривен, надбавка за стаж службы — 21 400 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн — 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 8 000 гривен, доплата за научную степень кандидата юридических наук — 2 000 гривен, надбавка за специфические условия службы — 64 200 гривен, индексация — 458 гривен.

Как сообщалось, зарплата Данилюка за январь составила 37,5 тыс. грн, его замов — от 13 тыс. до 70,3 тыс. гривен.