В декабре глава Нацполиции Князев получил 154 тыс. грн зарплаты

Заработная плата главы Национальной полиции Сергея Князева за декабрь составила 154 178 гривен.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Князева составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание — 2 800 гривен, надбавка за стаж службы — 21 400 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн — 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 8 000 гривен, доплата за научную степень кандидата юридических наук — 2 000 гривен, надбавка за специфические условия службы — 64 200 гривен, премия — 7 320 гривен, индексация — 458 гривен.

Напомним, Князев не считает убийство журналиста Шеремета «висяком» несмотря на то, что личности преступников до сих пор не установлены.

Как известно, в ноябре глава Нацполиции получил более 100 тыс. грн надбавок.