В Донецкой области шахтеры заблокировали две дороги и требуют выплаты долгов по зарплате

В Донецкой области шахтеры ГП «Селидовуголь» заблокировали две дороги и требуют выплаты долгов по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
На данный момент шахтерами и членами их семей перекрыты две дороги в обоих направлениях из города Селидово.
«Первая — ведет на Курахово, Марьинку и Красногоровку и имеет важное стратегическое значение, особенно для украинских военных. Вторая — ведет в сторону Новогродовки», — сообщил Волынец.
Также были заблокированы автобусы, которые везли шахтеров на вторую смену. Третья смена горняков шахт «Котляревского» и ⅓ «Новогродовская» не будет спускаться в шахту.
На улице Мичурина города Новогродовка, на месте блокирования автобусов, шахтеры устанавливают палатки и «буржуйки».
На шахте «Котляревского» в 3-ю смену состоится собрание, где люди должны принять протокольное решение — не спускаться в шахту и требовать выплаты зарплаты.
Акция протеста сначала стихийно началась под админзданием Донецкой области.
«Не получив конкретного ответа на этот болезненный вопрос (о выплате зарплаты — ред.), в 14.00 перекрыли автодорогу, которая ведет на Курахово, Марьянку и Красногоровку и имеет стратегическое значение, особенно для украинских военных. Движение транспорта заблокировано», — написал Волынец.
Как сообщалось, в Донецкой обл. шахтеры устроили забастовку из-за задолженности по зарплате в 3 млн гривен.
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