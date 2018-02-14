В Донецкой области шахтеры заблокировали две дороги и требуют выплаты долгов по зарплате

В Донецкой области шахтеры ГП «Селидовуголь» заблокировали две дороги и требуют выплаты долгов по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

На данный момент шахтерами и членами их семей перекрыты две дороги в обоих направлениях из города Селидово.

«Первая — ведет на Курахово, Марьинку и Красногоровку и имеет важное стратегическое значение, особенно для украинских военных. Вторая — ведет в сторону Новогродовки», — сообщил Волынец.

Также были заблокированы автобусы, которые везли шахтеров на вторую смену. Третья смена горняков шахт «Котляревского» и ⅓ «Новогродовская» не будет спускаться в шахту.

На улице Мичурина города Новогродовка, на месте блокирования автобусов, шахтеры устанавливают палатки и «буржуйки».

На шахте «Котляревского» в 3-ю смену состоится собрание, где люди должны принять протокольное решение — не спускаться в шахту и требовать выплаты зарплаты.

Акция протеста сначала стихийно началась под админзданием Донецкой области.

«Не получив конкретного ответа на этот болезненный вопрос (о выплате зарплаты — ред.), в 14.00 перекрыли автодорогу, которая ведет на Курахово, Марьянку и Красногоровку и имеет стратегическое значение, особенно для украинских военных. Движение транспорта заблокировано», — написал Волынец.

Как сообщалось, в Донецкой обл. шахтеры устроили забастовку из-за задолженности по зарплате в 3 млн гривен.