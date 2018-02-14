НКРСИ утвердила перечень запрещенных к ввозу в Украину радиоэлектронных средств

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, утвердила и направила на регистрацию в Министерство юстиции порядок ввоза из-за границы и реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств, подразумевающий ведение перечня устройств, запрещенных к ввозу и использованию на территории страны, пишет Интерфакс-Украина.

«В ходе внедрения в Украине технологии 3G, были выявлены случаи, когда использование отдельными абонентами устройств, которые не соответствуют утвержденным правилам, создавали помехи в работе оборудования операторов мобильной связи (телефонные аппараты с беспроводной трубкой стандарта DECT 6.0 — ред.), что привело к снижению качества услуг связи. Для решения подобных проблем, Комиссия считает необходимым установить порядок ввоза из-за границы и реализации в Украине РЭС и ИО в соответствии с действующим законодательством, а также определить порядок и форму ведения Реестра РЭС и ИО, запрещенных к применению и ввозу на территорию Украины», — сообщил источник, близкий к регулятору.

По сути, принятый комиссией на заседании во вторник документ, текстом которого располагает агентство, регламентирует ведение перечня запрещенных ко ввозу и к применению на территории Украины РЭС и ИО.

В НКРСИ подчеркивают, что целью государственного регулирования является создание прозрачного и пропорционального порядке ввоза из-за границы и реализации в Украине РЭС и ИУ, и там, где это возможно, уменьшение регуляторной нагрузки на субъектов хозяйствования.