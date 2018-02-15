Украина попала в топ-10 несчастных стран

В текущем году Украина заняла седьмое место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Такие данные в четверг, 15 февраля опубликовал Bloomberg.
Как отмечается, индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.
В рейтинге 2018 года показатели Украины улучшились. Если в прошлом году Украина занимала пятое место в списке наиболее несчастных стран с индексом «23,8», то в текущем году ее индекс вырос до «17,8», что позволило занять седьмое место.
Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.
Таиланд опять получил статус «наименее несчастной» экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур также заслуживает внимания.
Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс.
Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.
Однако, низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.
Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, ставшие лучшими с 2011 года.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.674,52 0.0729
|2.711,63 0.0666
|100 евро
|3.310,35 0.2677
|3.376,78 0.2987
|10 рублей
|4,36 0.0044
|4,81 0.0035
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016