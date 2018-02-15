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Украина попала в топ-10 несчастных стран

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Украина попала в топ-10 несчастных стран

В текущем году Украина заняла седьмое место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Такие данные в четверг, 15 февраля опубликовал Bloomberg.

Как отмечается, индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.

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В рейтинге 2018 года показатели Украины улучшились. Если в прошлом году Украина занимала пятое место в списке наиболее несчастных стран с индексом «23,8», то в текущем году ее индекс вырос до «17,8», что позволило занять седьмое место.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.

Таиланд опять получил статус «наименее несчастной» экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур также заслуживает внимания.

Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

Однако, низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, ставшие лучшими с 2011 года.

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