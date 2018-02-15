Правоохранители задержали на взятке заммэра Северодонецка

Заместителя городского головы Севередонецка Луганской области задержали при получении взятки в размере 135 тысяч гривень, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как установило следствие, в конце 2017 года чиновник требовал от директора строительной компании деньги в размере 10% от стоимости объекта строительства при выполнении этой компанией ремонта здания одной из больниц Северодонецка.

Во время получения взятки в размере 135 тысяч гривень чиновника задержали. Решается вопрос о сообщении ему и посреднику (помощник депутата) о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Проводятся следственно-розыскные действия, направленные на документирование преступной деятельности, продолжаются обыски по месту жительства и работы чиновника.

Сообщается, что в ближайшее время прокуроры направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проверяется причастность заммэра к совершению других коррупционных преступлений на территории области.