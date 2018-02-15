Полиция задержала 38 участников потасовки у Соломенского суда, - Аваков

Полиция задержала 38 участников драки возле здания Соломенского районного суда в Киеве. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Задержали 38 человек. И еще задержим», — сообщил он.
Также, по данным столичной полиции, по факту ранения полицейского возле суда начато уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
У задержанных изъяли два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопических дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. После установления личных данных задержанных и получения объяснений их действиям будет дана правовая оценка.
Кроме того, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.677,12 0.0989
|2.716,49 0.1152
|100 евро
|3.313,34 0.2976
|3.382,79 0.3588
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