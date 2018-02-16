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МИД Венгрии обвинил Украину в начале «международной кампании лжи»

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МИД Венгрии обвинил Украину в начале «международной кампании лжи»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в начале «международной кампании лжи» против Будапешта. Об этом сообщается на сайте МИД Венгрии.

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Сийярто утверждает, что закарпатские венгры не были приглашены на встречу с украинским правительством в Киеве, где должны были обсудить закон об образовании.

«Украина демонстрирует полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии... Фактически они начали реализацию закона об образовании, они проинформировали венгерские школы о том, что мировая литература должна преподаваться на украинском языке уже в сентябре этого года», — заявил он.

Исходя из этого, Венгрия призывает Украину «прекратить реализацию закона об образовании» и «наконец начать переговоры с закарпатскими венграми».

Отметим, что 15 февраля министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что венгерское меньшинство само отказалось от консультаций касательно языка образования.

Между Украиной и Венгрией продолжаются споры относительно языковой статьи украинского закона об образовании. За это Венгрия даже заблокировала заседание касательно Украины в НАТО.

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Как сообщалось, Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной по поводу закона об образовании.

ЕС, Венгрия, образование, Минобразования, Украина, Петер Сийярто, закон об образовании
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