МИД Венгрии обвинил Украину в начале «международной кампании лжи»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в начале «международной кампании лжи» против Будапешта. Об этом сообщается на сайте МИД Венгрии.
Сийярто утверждает, что закарпатские венгры не были приглашены на встречу с украинским правительством в Киеве, где должны были обсудить закон об образовании.
«Украина демонстрирует полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии... Фактически они начали реализацию закона об образовании, они проинформировали венгерские школы о том, что мировая литература должна преподаваться на украинском языке уже в сентябре этого года», — заявил он.
Исходя из этого, Венгрия призывает Украину «прекратить реализацию закона об образовании» и «наконец начать переговоры с закарпатскими венграми».
Отметим, что 15 февраля министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что венгерское меньшинство само отказалось от консультаций касательно языка образования.
Между Украиной и Венгрией продолжаются споры относительно языковой статьи украинского закона об образовании. За это Венгрия даже заблокировала заседание касательно Украины в НАТО.
Как сообщалось, Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной по поводу закона об образовании.
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