Украина направляет на безопасность и оборону почти 6% ВВП

Почти 6% валового внутреннего продукта в Украине направляется на укрепление обороноспособности Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 16 февраля, передает «Интерфакс-Украина».
«Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы приумножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляйте обороноспособность Украины. И, возвращаясь к этому обсуждению, мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны», — сказал он.
Напомним, в Украине госбюджет-2018 разработан, исходя из прогноза роста ВВП на 3%.
Как сообщалось, Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП на 2018 год до 3,4%.
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