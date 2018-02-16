Войти
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
перспективы
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых
расследования
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

расходы
RSS

Украина направляет на безопасность и оборону почти 6% ВВП

484
Украина направляет на безопасность и оборону почти 6% ВВП

Почти 6% валового внутреннего продукта в Украине направляется на укрепление обороноспособности Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 16 февраля, передает «Интерфакс-Украина».

Читайте также: ВВП Украины увеличился на 1,8% в IV квартале

«Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы приумножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляйте обороноспособность Украины. И, возвращаясь к этому обсуждению, мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны», — сказал он.

Напомним, в Украине госбюджет-2018 разработан, исходя из прогноза роста ВВП на 3%.

Читайте также: Экономика за год выросла на 2,2%, – МЭРТ

Как сообщалось, Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП на 2018 год до 3,4%.

ВВП, Петр Порошенко, Украина, макроэкономика, Мюнхенская конференция, кризис на юго-востоке, оборона, обороноспособность
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.692,16 0.1552 2.735,64 0.1981
100 евро 3.348,70 0.3653 3.423,42 0.4212
10 рублей 4,41 0.005 4,89 0.0069
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Успешными предпринимателями становятся или рождаются?

Ошибка, которую легко сделать, кроется в языке. Мы говорим: «Она предприниматель», тогда как нужно говорить: «Она действует как предприниматель». Предпринимательство - это действие, поза… и поэтому, конечно, это выбор. Возможно, вы не хотите быть одним из них, но если вы можете воспроизвести такой образ действий, вы сможете действовать как предприниматель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016