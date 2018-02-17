У Дуды разочарованы переговорами Украины и Польши об эксгумации

Канцелярия польского президента Анджея Дуды глубоко разочарована результатами переговоров между вице-премьер-министрами Украины и Польши. Об этом говорится на сайте президента Польши.
«Отсутствие решения украинской стороны по основному вопросу — отмена на запрет польских эксгумаций на территории Украины — значит серьезный регресс доверия и не реализует определенного президентами обеих стран мандата на переговоры, что существенно влияет на взаимоотношения», — говорится в заявлении.
В польской канцелярии надеются, что в ближайшее время запрет на эксгумацию отменят.
16 февраля состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за отрицания преступлений «украинских националистов».
Киев требует восстановить поврежденные вандалами украинские памятники на территории Польши и внести изменения в польский закон об Институте национальной памяти. После уничтожения в Польше украинских памятников власти Украины ввели мораторий на эксгумацию польских жертв.
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