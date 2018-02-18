Армия Израиля нанесла удары по боевикам в секторе Газа

Израильская армия нанесла серию ударов по местам дислокации боевиков в секторе Газа. Об этом сообщает радиостанция Эхо Москвы, передает УНН.

«Военные заявили, что поразили 18 целей, принадлежащих радикальному движению «Хамас», — говорится в сообщении.

О погибших и раненых не сообщается.

Отмечается, что данный удар стал ответом на подрыв фугаса у границы с сектором Газа. В результате инцидента, который произошел накануне, были ранены четверо израильских военнослужащих. После этого боевики сектора Газа запустили ракету по Израилю, которая попала в крышу жилого дома, но не разорвалась.

Напомним, ВВС Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре в палестинском секторе Газа в ответ на три пуска ракет по израильской территории.