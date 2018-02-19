Финляндия заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс

Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, если будет принято соответствующее решение. Об этом сообщает Yle.
Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте, общаясь с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что конфликт в Украине — большая проблема для Европы, и если Финляндия может как-то помочь ее решить, она готова это делать.
Как сообщал Капитал, белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов.
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