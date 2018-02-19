Курс Bitcoin перевалил за $11 тысяч

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin продолжает восстанавливать утраченные позиции.

Согласно данным CoinDesk, по состоянию на 17.40 курс Bitcoin вырос на 7,17% до $11,141 тыс.

Остальные криптовалюты также демонстрируют рост: Ethereum вырос до $954, Ripple поднялся до $1,16, Bitcoin Cash — $1546.

Как известно, в прошлом году стоимость криптовалюты выросла в 14 раз, а с начала этого года рухнула на 44%. Кроме того, небольшое число владельцев оказывают на динамику валюты огромное влияние. Около 1 тысячи человек владеют 40% от общей суммы существующих на данных момент Bitcoin.

Ранее сообщалось, что капитализация всех криптовалют упала до $315 млрд, а утром 6 февраля она составляла уже $283 млрд.

Напомним, Facebook запретил рекламу криптовалют.