Курс Bitcoin перевалил за $11 тысяч

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin продолжает восстанавливать утраченные позиции.
Согласно данным CoinDesk, по состоянию на 17.40 курс Bitcoin вырос на 7,17% до $11,141 тыс.
Остальные криптовалюты также демонстрируют рост: Ethereum вырос до $954, Ripple поднялся до $1,16, Bitcoin Cash — $1546.
Как известно, в прошлом году стоимость криптовалюты выросла в 14 раз, а с начала этого года рухнула на 44%. Кроме того, небольшое число владельцев оказывают на динамику валюты огромное влияние. Около 1 тысячи человек владеют 40% от общей суммы существующих на данных момент Bitcoin.
Ранее сообщалось, что капитализация всех криптовалют упала до $315 млрд, а утром 6 февраля она составляла уже $283 млрд.
Напомним, Facebook запретил рекламу криптовалют.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.699,62 0.071
|2.735,59 0.0002
|100 евро
|3.341,92 -0.0563
|3.407,13 -0.1512
|10 рублей
|4,43 0.0015
|4,90 0.0011
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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