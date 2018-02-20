Украинцы в январе получали на 23,5% меньшие субсидии

В января 2018 года украинцы получали на 23,5% меньшие субсидии по сравнению с январем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

«Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 23,5% и составил 1164,4 грн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в января 2018 года субсидий назначены 175,8 тыс. домохозяйствам. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось в 3,4 раза.

Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе 2018 года составила 204,7 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года этот показатель составлял 920,2 грн.

В целом, в январе 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6 млн 265,8 тыс. домохозяйств (41,8% от общего количества домохозяйств страны).

Кроме того, в января 2018 года 7,5 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с январем 2017 года уменьшилось в 3,1 раза.

За январь 2018 года сумма назначенных субсидий составила 18,8 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года — 49 млн грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в января 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 17,3% и составил 2495,3 грн.

В января 2018 года сумма субсидий наличными, полученными домохозяйствами для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, составила 192,7 млн грн, при этом в соответствующем месяце 2017 года — 143,6 млн грн.