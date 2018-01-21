Войти
Данилюк констатировал «непростую» финансовую ситуацию в Украине
сигналы
Данилюк констатировал «непростую» финансовую ситуацию в Украине
Пенсии военных вырастут на 2 тысячи гривен
доходы
Пенсии военных вырастут на 2 тысячи гривен
Гройсман обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018
перспективы
Гройсман обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

прогноз
RSS

От электромобилей до криптовалют: Что изменит вашу жизнь в 2018 году

9528
От электромобилей до криптовалют: Что изменит вашу жизнь в 2018 году

2017-й оказался довольно странным годом. Технологии повлияли на нашу жизнь такими способами, о которых мы даже не могли подумать. Достаточно вспомнить о взломе Equifax, скандале с манипуляциями в Facebook и покупке сети супермаркетов компанией Amazon. В 2018-м вторжение технологий в наше личное пространство будет еще более странным и агрессивным.

Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью большого числа гаджетов и сервисов, и мы даже не поймем, что за ними стоят машины, а не люди. Хакеры продолжат атаковать учреждения и организации, которые хранят важную информацию. Консолидация большой четверки — Amazon, Facebook, Google и Apple — будет оказывать еще большее влияние на то, что мы покупаем и видим на экранах.

И хотя вы вряд ли сможете купить новый электромобиль за биткоины, шумиха вокруг криптовалют продолжится (да, скоро вы всерьез будете рассматривать возможность покупки электромобиля).

The Wall Street Journal подготовил обзор технологий, которые наверняка повлияют на нашу жизнь в 2018 году. Он поможет подготовиться к будущему, которое уже стоит на пороге.

Электрические автомобили подешевеют

В 2018-м потребители получат больше дешевых электрокаров. В их число войдут долгожданная Tesla Model 3 за $35 000 (ее производство уже началось, но в этом году должно выйти на новый уровень), недавно представленный электрический Chevrolet Bolt за $36 620 и Nissan Leaf за $29 990 с новым дизайном и увеличенным со 170 до 240 км запасом хода.

Кроме того, можно выбрать более доступные гибриды с запасом электрического хода, удовлетворяющего суточные потребности большинства людей. Например, Chevrolet Volt ($33 220) может преодолеть 84 км на аккумуляторах, а Toyota Prius Prime ($27 100) способна проехать 40 км, не израсходовав ни капли бензина. В 2018 году Honda, наконец, представит собственный гибрид Clarity ($33 400) с запасом хода в 75 км.

Facebook вернется к своим корням

Для Facebook прошлый год оказался непростым. Взять хотя бы расследования распространения фейковых новостей во время президентской кампании 2016-го или скандал, связанный с тем, что российские агенты якобы воздействовали на пользователей с учетом расовой и религиозной принадлежности. В этом году понятие «социальный», вероятно, вернется в социальные сети. Несколько недель назад Марк Цукерберг написал: «Мы хотим, чтобы люди проводили время в Facebook, общаясь друг с другом».

Соцсеть намерена повысить активность пользователей, увеличить число комментариев (особенно к видео) и бороться с пассивным потреблением медиаконтента.

Пользователи получат больший контроль над тем, что видят на своих страницах. В середине декабря компания начала убирать спамо-подобные сообщения, призывающие «лайкать» и делиться, и внедрила функцию Snooze. Она скрывает надоедливого собеседника или страницу на 30 дней без необходимости исключать их из друзей или убирать из подписки.

Amazon продолжит доминировать

Компания продолжает проникать в жизнь потребителей (правда, пока только в США). Возьмем, к примеру, видео: по оценкам аналитиков, в 2017-м Amazon израсходовала 4,5 млрд долларов на производство видеоконтента; в этом году она потратит еще больше — столько же, сколько Netflix в 2017-м. Почему? Покупатели, приходящие на сайт Amazon в поисках видео, склонны продлевать подписку Prime и тратить больше денег на другие товары, отмечает представитель компании.

Итак, какие направления Amazon намерена освоить в ближайшее время? Мебель и техника, офисные услуги, реализация лекарств. Опыт, полученный от супермаркетов Whole Foods, можно применить для построения цепочки поставок в любом реальном бизнесе.

В 2018 году численность сотрудников компании превысит 500 тыс. человек, превратив ее во второго по величине работодателя в США после Wal-Mart.

Криптовалюты станут более привычными

В настоящее время криптовалюты похожи на «криптозолото» — мания на рынке приводит к тому, что биткоин и его аналоги преимущественно используются для накопления, а не покупок. Никто не знает, какие из сотен существующих на данный момент криптовалют приживутся в будущем. Меж тем легкость покупки и продажи означает, что масштабные взлеты и падения 2017-го — тогда биткоин подорожал с $1000 до $20 000, а затем обвалился на 25%, — могут повториться и в 2018-м.

Высокие транзакционные издержки означают, что биткоину не удалось реализовать одно из своих главных предназначений — стать доступным и удобным аналогом деньгам. Лейтмотивом 2018-го станет разрушение существующих денежных систем и появление альтернативных монет, направленных на устранение этого недостатка. К концу года будет вполне реально купить пиццу за криптовалюту, не разорившись на комиссии за транзакцию.

В смартфонах на первое место выйдет ПО

Разработчики смартфонов Apple и Samsung совершили прорыв в 2017-м. Экраны стали больше, рамки корпусов — меньше, исчезла кнопка «Домой», улучшились камеры. Но в 2018-м настанет черед программного обеспечения.

iPhone X уже изменил привычные способы взаимодействия с телефоном, добавились новые жесты и нажатия. В очередной версии iOS и смартфонах 2018 года это направление получит дальнейшее развитие. По мере усовершенствования системы распознавания лиц смартфоны Apple смогут лучше отслеживать наши гримасы и взгляды. Кроме того, компания разрабатывает универсальные приложения, способные работать как на Mac OS, так и на iOS.

В мире Android с появлением новейшей ОС Android 8 (Oreo) увеличится продолжительность работы от аккумуляторов и появятся новые способы оповещения.

Искусственный интеллект будет повсюду

Искусственный интеллект постепенно будет проникать в разные аспекты нашей цифровой жизни.

Уже сейчас его можно увидеть в автоответчиках Gmail. Компьютеры Google анализируют стиль ваших электронных сообщений и предлагают соответствующие варианты ответов. Доводилось ли вам получать уведомление от Facebook, когда кто-то публиковал фотографию с вами, но без тегов? Боты соцсети постоянно анализируют фотографии в поисках знакомых лиц.

Кроме того, все это станет происходить еще быстрее. В конце 2017-го Google, Facebook и Apple запустили мобильные системы машинного обучения для разработчиков приложений, а в смартфонах начали появляться новые чипы от Qualcomm и Apple, оптимизированные для систем ИИ.

Продолжится атака на пользователей и сбор личной информации

Высока вероятность, что в 2017-м вы так или иначе пострадали от действий хакеров. Скорее всего, это снова произойдет в 2018-м. Взлом Equifax, в результате которого злоумышленники получили доступ к данным о почти 143 млн американцев, показывает, насколько уязвима наша личная информация.

Эксперты по безопасности предупреждают, что потребители могут столкнуться с новыми угрозами, особенно в интернет-телевизорах, игрушках и других «умных» устройствах.

Читайте также: 10 самых дешевых городов для жизни в 2018 году

Маркетологи и социальные сети станут более агрессивными и будут собирать всю возможную информацию о пользователях: от текущего местоположения до операций по кредитным картам, чтобы показывать целевую рекламу. Некоторые страны уже начали защищать цифровую индивидуальность граждан. Так, в Европе в этом году вступят в силу новые законы о защите данных. Эксперты надеются, что они смогут изменить отношение компаний по всему миру к персональным данным пользователей.

Источник: Insider.pro
Facebook, Amazon, Tesla, электромобили, криптовалюта
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 января 2018
Суббота, 20 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.861,68 0.0685 2.890,71 0.0677
100 евро 3.484,31 0.1762 3.545,54 0.1944
10 рублей 4,64 0.0027 5,12 0.001
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Долгая дорога к миру на Донбассе

Декабрьское социологическое исследование Фонда «Демократические инициативы» и Центра имени Разумкова по вопросам «войны и мира на Донбассе» дал уже привычную картину: украинское общество в целом - за мир через компромиссы, но ни один из предлагаемых компромиссов не находит общественной поддержки. Так что интересным является не столько сам результат, сколько динамика общественного мнения в этих вопросах.
Брайан Каплан
Брайан Каплан
профессор экономики Принстонского университета

Инфляция дипломов: почему высшее образование для всех — плохая идея

Вы можете спросить, как можно назвать бесполезным высшее образование в то время, когда оно приносит огромную финансовую выгоду. Надбавки к зарплатам для выпускников университетов выросли до 73% - то есть зарплата обладателя бакалавра в среднем на 73% выше, чем у того, кто просто закончил школу. В конце 1970-х этот показатель равнялся 50%. Ключевой вопрос, однако, заключается не в том, окупается ли университетское образование, а в том, зачем оно нужно. Простой популярный ответ гласит, что университет обучает студентов полезным рабочим навыкам. Но и тут кроются десятки интересных вопросов.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Эпидемии страшных болезней могут вспыхнуть в Украине в любой момент

Вспышка эпидемии кори - не единственная проблема, которая может сегодня возникнуть. Ведь параллельно ухудшается ситуация и с другими опасными болезнями. Заболеваемость коклюшем выросла на 30%, увеличивается количество случаев столбняка. На очереди - вспышка заболеваемости более страшными болезнями - дифтерией и полиомиелитом, которые приводят к инвалидности, а в отдельных случаях - и к смерти больных.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016