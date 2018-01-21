От электромобилей до криптовалют: Что изменит вашу жизнь в 2018 году

2017-й оказался довольно странным годом. Технологии повлияли на нашу жизнь такими способами, о которых мы даже не могли подумать. Достаточно вспомнить о взломе Equifax, скандале с манипуляциями в Facebook и покупке сети супермаркетов компанией Amazon. В 2018-м вторжение технологий в наше личное пространство будет еще более странным и агрессивным.

Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью большого числа гаджетов и сервисов, и мы даже не поймем, что за ними стоят машины, а не люди. Хакеры продолжат атаковать учреждения и организации, которые хранят важную информацию. Консолидация большой четверки — Amazon, Facebook, Google и Apple — будет оказывать еще большее влияние на то, что мы покупаем и видим на экранах.

И хотя вы вряд ли сможете купить новый электромобиль за биткоины, шумиха вокруг криптовалют продолжится (да, скоро вы всерьез будете рассматривать возможность покупки электромобиля).

The Wall Street Journal подготовил обзор технологий, которые наверняка повлияют на нашу жизнь в 2018 году. Он поможет подготовиться к будущему, которое уже стоит на пороге.

Электрические автомобили подешевеют

В 2018-м потребители получат больше дешевых электрокаров. В их число войдут долгожданная Tesla Model 3 за $35 000 (ее производство уже началось, но в этом году должно выйти на новый уровень), недавно представленный электрический Chevrolet Bolt за $36 620 и Nissan Leaf за $29 990 с новым дизайном и увеличенным со 170 до 240 км запасом хода.

Кроме того, можно выбрать более доступные гибриды с запасом электрического хода, удовлетворяющего суточные потребности большинства людей. Например, Chevrolet Volt ($33 220) может преодолеть 84 км на аккумуляторах, а Toyota Prius Prime ($27 100) способна проехать 40 км, не израсходовав ни капли бензина. В 2018 году Honda, наконец, представит собственный гибрид Clarity ($33 400) с запасом хода в 75 км.

Facebook вернется к своим корням

Для Facebook прошлый год оказался непростым. Взять хотя бы расследования распространения фейковых новостей во время президентской кампании 2016-го или скандал, связанный с тем, что российские агенты якобы воздействовали на пользователей с учетом расовой и религиозной принадлежности. В этом году понятие «социальный», вероятно, вернется в социальные сети. Несколько недель назад Марк Цукерберг написал: «Мы хотим, чтобы люди проводили время в Facebook, общаясь друг с другом».

Соцсеть намерена повысить активность пользователей, увеличить число комментариев (особенно к видео) и бороться с пассивным потреблением медиаконтента.

Пользователи получат больший контроль над тем, что видят на своих страницах. В середине декабря компания начала убирать спамо-подобные сообщения, призывающие «лайкать» и делиться, и внедрила функцию Snooze. Она скрывает надоедливого собеседника или страницу на 30 дней без необходимости исключать их из друзей или убирать из подписки.

Amazon продолжит доминировать

Компания продолжает проникать в жизнь потребителей (правда, пока только в США). Возьмем, к примеру, видео: по оценкам аналитиков, в 2017-м Amazon израсходовала 4,5 млрд долларов на производство видеоконтента; в этом году она потратит еще больше — столько же, сколько Netflix в 2017-м. Почему? Покупатели, приходящие на сайт Amazon в поисках видео, склонны продлевать подписку Prime и тратить больше денег на другие товары, отмечает представитель компании.

Итак, какие направления Amazon намерена освоить в ближайшее время? Мебель и техника, офисные услуги, реализация лекарств. Опыт, полученный от супермаркетов Whole Foods, можно применить для построения цепочки поставок в любом реальном бизнесе.

В 2018 году численность сотрудников компании превысит 500 тыс. человек, превратив ее во второго по величине работодателя в США после Wal-Mart.

Криптовалюты станут более привычными

В настоящее время криптовалюты похожи на «криптозолото» — мания на рынке приводит к тому, что биткоин и его аналоги преимущественно используются для накопления, а не покупок. Никто не знает, какие из сотен существующих на данный момент криптовалют приживутся в будущем. Меж тем легкость покупки и продажи означает, что масштабные взлеты и падения 2017-го — тогда биткоин подорожал с $1000 до $20 000, а затем обвалился на 25%, — могут повториться и в 2018-м.

Высокие транзакционные издержки означают, что биткоину не удалось реализовать одно из своих главных предназначений — стать доступным и удобным аналогом деньгам. Лейтмотивом 2018-го станет разрушение существующих денежных систем и появление альтернативных монет, направленных на устранение этого недостатка. К концу года будет вполне реально купить пиццу за криптовалюту, не разорившись на комиссии за транзакцию.

В смартфонах на первое место выйдет ПО

Разработчики смартфонов Apple и Samsung совершили прорыв в 2017-м. Экраны стали больше, рамки корпусов — меньше, исчезла кнопка «Домой», улучшились камеры. Но в 2018-м настанет черед программного обеспечения.

iPhone X уже изменил привычные способы взаимодействия с телефоном, добавились новые жесты и нажатия. В очередной версии iOS и смартфонах 2018 года это направление получит дальнейшее развитие. По мере усовершенствования системы распознавания лиц смартфоны Apple смогут лучше отслеживать наши гримасы и взгляды. Кроме того, компания разрабатывает универсальные приложения, способные работать как на Mac OS, так и на iOS.

В мире Android с появлением новейшей ОС Android 8 (Oreo) увеличится продолжительность работы от аккумуляторов и появятся новые способы оповещения.

Искусственный интеллект будет повсюду

Искусственный интеллект постепенно будет проникать в разные аспекты нашей цифровой жизни.

Уже сейчас его можно увидеть в автоответчиках Gmail. Компьютеры Google анализируют стиль ваших электронных сообщений и предлагают соответствующие варианты ответов. Доводилось ли вам получать уведомление от Facebook, когда кто-то публиковал фотографию с вами, но без тегов? Боты соцсети постоянно анализируют фотографии в поисках знакомых лиц.

Кроме того, все это станет происходить еще быстрее. В конце 2017-го Google, Facebook и Apple запустили мобильные системы машинного обучения для разработчиков приложений, а в смартфонах начали появляться новые чипы от Qualcomm и Apple, оптимизированные для систем ИИ.

Продолжится атака на пользователей и сбор личной информации

Высока вероятность, что в 2017-м вы так или иначе пострадали от действий хакеров. Скорее всего, это снова произойдет в 2018-м. Взлом Equifax, в результате которого злоумышленники получили доступ к данным о почти 143 млн американцев, показывает, насколько уязвима наша личная информация.

Эксперты по безопасности предупреждают, что потребители могут столкнуться с новыми угрозами, особенно в интернет-телевизорах, игрушках и других «умных» устройствах.

Маркетологи и социальные сети станут более агрессивными и будут собирать всю возможную информацию о пользователях: от текущего местоположения до операций по кредитным картам, чтобы показывать целевую рекламу. Некоторые страны уже начали защищать цифровую индивидуальность граждан. Так, в Европе в этом году вступят в силу новые законы о защите данных. Эксперты надеются, что они смогут изменить отношение компаний по всему миру к персональным данным пользователей.