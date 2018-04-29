В Эстонии выставили на продажу крепость

Правительство Эстонии приняло решение выставить на аукцион морскую крепость Батарейную, относящуюся к европейским памятникам архитектуры. Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию и проложить променад у моря, сообщили в пресс-службе местного правительства.
Как отметил министр государственного управления Яак Ааб (Jaak Aab), пошаговая реновация всего комплекса обойдется новому владельцу в 70-80 млн евро.
Министерство финансов разработало условия продажи недвижимости с условием обеспечения интересов общественности в защите комплекса.
Строительство военно-морской крепости началось в 1828 году для защиты балтийских границ по приказу Николая I и завершилось в 1840 году. Известняковый фасад здания прекрасно сохранился до наших дней. Артиллерийские орудия крепости не выстрелили ни разу: с развитием технологий крепость утратила свою ценность как военное сооружение.
С 1867 года здесь находились казармы для солдат, а в 1919 году расположенные на четырех гектарах военные береговые укрепления стали тюрьмой. Окруженная сторожевыми башнями крепость после закрытия тюрьмы в 2003 году стала туристическим объектом и местом проведения выставок.
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