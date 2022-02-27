Эстония поставит Украине гаубицы, Швеция – противотанковое оружие

На экстренном совещании Государственного совета Финляндии по вопросу оказания дополнительной помощи Украине было принято решение разрешить Эстонии поставить Киеву 122-мм гаубицы, сообщил порталу Yle министр обороны Антти Кайкконен.
Также Госсовет решил отправить в Украину 2 тыс. бронежилетов, 2 тыс. касок, 100 носилок и средства первой помощи.
До сих пор Финляндия ограничивалась оказанием лишь гуманитарной и финансовой помощи Украине.
Поставка гаубиц стала возможной после того, как Германия разрешила реэкспорт своего оружия в Украину.
Также премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в воскресенье объявила о поставках в Украину противотанкового оружия, а также шлемов и бронежилетов, сообщают западные СМИ.
«Теперь Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины. Она включает в себя 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. шлемов, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. единиц противотанкового оружия», — приводят СМИ ее слова с пресс-конференции.
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