Как править миром: 15 книг, написанных миллиардерами

Хотите основать собственную бизнес-империю или стать лучшим в своей области? Спросите совета у тех, кто покорил профессиональные и финансовые вершины. Перед вами список из 15 книг — их написали миллиардеры, которые всего добились сами. Философия бизнеса от Билла Гейтса и уроки лидерства от Ричарда Брэнсона: то, чему не учат в школе.

«Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни», Ричард Брэнсон

За 25 с небольшим лет Ричард Брэнсон успешно воплотил в жизнь почти 100 бизнес-проектов. Авиаперевозки (Virgin Atlantic Airways), музыка (Virgin Records и V2), кола (Virgin Cola) и многое другое, включая финансовые услуги и дизайн свадебных платьев, — Брэнсон просто не знает себе равных.

Многие его компании начинали в условиях жесткой конкуренции. Эксперты говорили ему: «Не делай этого». Однако Брэнсон добивался успеха на рынках, где потребители платили втридорога или не получали качественных услуг, где царила неразбериха и конкуренты почивали на лаврах. В этой книге Брэнсон рассказывает о самых значимых событиях в своей жизни: провалах и победах, огорчениях и достижениях.

«Влейте в нее свое сердце. Как чашка за чашкой строилась Starbucks», Говард Шульц

В своей книге «Как чашка за чашкой строилась Starbucks» глава Starbucks Говард Шульц рассказывает о принципах, на которых основана эта компания, и делится опытом, полученным им во время выполнения взятой на себя миссии — сделать хороший кофе частью американского образа жизни.

Успех Starbucks Coffee Company — это одна из самых удивительных историй в мире бизнеса за последние десятилетия. Все началось с одного магазине в Сиэтле, а сегодня компания имеет свыше 1600 кофеен по всему миру, и каждый рабочий день открывается новое заведение. Восхищение вызывает не только этот невероятный рост, но и то, что Starbucks удается сохранять свои высокие стандарты качества и отличную рабочую атмосферу.

Маркетологи, менеджеры и начинающие бизнесмены смогут узнать, как обратить любимое дело в прибыль, прочитав историю этой компании, которая «изменила все... от вкусов до повседневного языка и внешнего вида Центральной улицы».

«Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями», Уоррен Баффетт

88-летний глава совета директоров Berkshire Hathaway считается одним из величайших инвесторов в истории.

Эта книга представляет собой сборник писем, написанных Баффеттом акционерам Berkshire Hathaway. В каждом из них идет речь об одном из аспектов его философии ведения бизнеса и инвестирования. Хотя сами по себе эти темы могут показаться сложными, книга написана простым и доступным языком, и миллиардер часто подкрепляет свои мысли увлекательными историями из личного опыта.

«Бизнес со скоростью мысли», Билл Гейтс

Состояние основателя Microsoft оценивается в 91 млрд долларов, и Forbes называет его вторым самым богатым человеком в мире. В «Бизнесе со скоростью мысли» Гейтс рассуждает о неразрывной связи между бизнесом и технологиями.

На примере таких компаний, как Microsoft и GM, Гейтс делает вывод, что технологии — это тот инструмент, с помощью которого бизнес может расширить свое поле деятельности. Эта книга была впервые издана в 1999 году, но многие идеи Гейтса по-прежнему остаются важными и актуальными.

«Блумберг о Bloomberg», Майкл Блумберг

Автобиография Блумберга написанная в 1997 году, за пять лет до его избрания мэром Нью-Йорка, повествует о том, как он построил свою медиа-империю.

Блумберг знакомит читателя с важными вехами своей карьеры: как он добился успеха в инвестиционном банке Salomon Brothers, как его уволили оттуда в 1981 году и как он использовал часть своего выходного пособия на создание компании, которая сегодня называется Bloomberg LP. В этой книге содержится множество ценных и откровенных мыслей о лидерстве и менеджменте, основанных на личном опыте автора.

«От нуля к единице», Питер Тиль

Книга «От нуля к единице» начинается со спорного высказывания, что «конкуренция — удел проигравших» и предприниматели должны стремиться к созданию монополии.

Тиль, основатель PayPal и компании Palantir, занимающейся анализом данных, говорит о том, что надо создавать что-то новое и захватывать рынок, а не просто пытаться добавить что-то к тому, что уже существует. Вы можете соглашаться с этим подходом или нет, но, в любом случае, прочтите книгу Тиля: в ней есть много интересных идей, над которыми стоит задуматься.

«Думай как чемпион», Дональд Трамп

«Думай как чемпион» — это сборник эссе миллиардера и нынешнего президента США, в которых он повествует о своих успехах в карьере и личной жизни.

В каждом эссе автор рассказывает историю из своего богатого опыта и на ее основе дает какой-нибудь полезный совет, например, как учиться на собственных ошибках или побеждать свои страхи. Будучи признанным гуру саморекламы, Трамп советует читателям хвалить себя любимых, когда они этого заслуживают.

«Сорос о Соросе», Джордж Сорос

То, что Соросу удалось пережить Холокост и стать одним из самых выдающихся инвесторов в мире, — это настоящее чудо. Его книга «Сорос о Соросе» — это, по сути, два очень больших интервью, в которых он делится историями из своего опыта и взглядами на экономику и политику.

Основатель и глава Soros Fund Management честно рассказывает о своих успехах и неудачах и не стесняется высказывать спорные суждения. Это интересное чтение для тех, кто хочет побольше узнать о фигуре самого Сороса или об устройстве мировой экономической и политической системы.

«От Dell без посредников», Майкл Делл

В 19 лет Майкл Делл бросил колледж, чтобы основать компанию PC Limited, которая сегодня называется Dell Computer Corp. В 27 он стал самым молодым главой компании из списка Fortune 500.

В книге «От Dell без посредников» миллиардер рассказывает о том, как он развивал свой бизнес и в чем состоит философия его уникального стиля менеджмента. Это вдохновляющая история из серии «из грязи в князи», в которой есть много ценных советов для тех, кто хочет стать успешным лидерам.

«Просто Рич», Ричард Девос

В автобиографии Ричарда Девоса рассказывается о том, как паренек из Мичигана, чье детство пришлось на годы Великой депрессии, стал мультимиллиардером и основателем компании прямых продаж Amway.

Книга повествует о жизни и карьере Девоса. Особый акцент в ней сделан на полученном им христианском воспитании и моральных ценностях, благодаря которым он и добился такого успеха.

Главы, посвященные Amway, вызывают смешанные чувства — компания стала объектом расследования по подозрению в строительстве финансовой пирамиды, хотя Федеральная торговая комиссия США постановила, что ее деятельность осуществляется на законных основаниях. Однако, как сказал один из читателей этой книги: «Как бы вы ни относились к Amway, история жизни Девоса не может не вызывать восхищения».

«Запас прочности», Сет Кларман

Глава и президент Baupost Group Сет Кларман призывает читателей не гоняться за новейшими тенденциями, а постараться разобраться в правилах и внутренней логике инвестирования. Особое внимание он уделяет объяснению концепции стоимостного инвестирования, предложенной Бенджамином Грэмом, согласно которой инвестировать надо в ценные бумаги, которые торгуются ниже своей внутренней стоимости. Название книги взято из часто повторяемой фразы Грэма, в которой говорится, что инвестировать всегда необходимо с запасом прочности.

«Сделано в Америке», Сэм Уолтон

«Сделано в Америке», написанная основателем Walmart, — одна из любимых книг главы Amazon Джеффа Безоса.

Читатели получают возможность узнать как о личности самого Уолтона, так и о том, как ему удалось создать самую крупную розничную сеть в мире. В одном отзыве сказано, что эта книга написана «с грубоватым народным юмором», другие читатели отмечают, что это «источник вдохновения для всех тех, кто мечтает открыть свое дело».

«Продавец обуви», Фил Найт

Основатель Nike Фил Найт покинул кресло председателя совета директоров в июне 2016 года. В своей книге «Продавец обуви», увидевшей свет в апреле того же года, он рассказывает невероятную историю создания своей компании, которая стала крупнейшим в мире производителем спортивной одежды и обуви.

Найт знакомит читателя со всеми этапами своей успешной карьеры, начиная с принятого им в возрасте 24 лет судьбоносного решения, когда он решил не наниматься на работу в корпорацию, а стать независимым предпринимателем.

Известный венчурный капиталист Брэд Фелд назвал эту книгу «лучшими мемуарами бизнесмена» и «настольной книгой» для каждого предпринимателя.

«Как работает Google», Эрик Шмидт и Джонатан Розенберг

В 2014 году исполнительный директор и бывший глава Google Эрик Шмидт и бывший вице-президент компании Джонатан Розенберг опубликовали книгу, в которой раскрыли секреты того, как им удалось построить Google.

В этой книге рассказывается о важной роли, которую играют «умные творческие люди», и из нее вы узнаете разные занимательные истории из жизни Google, ранее нигде не публиковавшиеся. Вы узнаете и об ошибках компании («Мы быстро поняли, что все, что мы знали о бизнес-менеджменте, было в корне неверно») и о секретах ее успеха («Никогда не забывайте, что самое важное — это подбор кадров»).

«Как я нажил 500 000 000. Мемуары миллиардера», Джон Рокфеллер

Американский бизнесмен Джон Дэвисон Рокфеллер — первый в истории человечества долларовый миллиардер. Основанная им в 1870 году нефтяная компания Standard Oil стала настоящей империей.

Предпринимательская жилка проявилась у Рокфеллера еще в раннем детстве. Он купил фунт шоколадных конфет, разделил его на небольшие порции и продал родным сестрам. Джон Дэвисон Рокфеллер был известным филантропом и основал благотворительный Фонд Рокфеллера, жертвуя крупные суммы денег на медицину и образование. Книга «Как я нажил 500 000 000» — это руководство по достижению целей от человека, для которой бизнес был вопросом воспитания, порядка и силы характера.