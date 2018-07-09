В Днепре в лесопосадке нашли мешки с изрезанными деньгами

7 июля под Днепром в лесопосадке на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, до отвала забитых украинскими купюрами разного номинала. Если верить надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, ценный груз — собственность Национального банка Украины.

Общая сумма содержимого в мешках — десятки, а то и сотни миллионов гривен. Единственный нюанс — со всеми купюрами тщательно «поработал» шредер (измельчитель бумаги — прим. ред.). Об сообщает Информатор. Никакой информации о том, как «сокровище» попало в столь отдаленные края Днепра, в данный момент нет.

На бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете — 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам «брошены на произвол». Но ненадолго: теперь купюрами занимаются следователи полиции.