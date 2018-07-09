В Днепре в лесопосадке нашли мешки с изрезанными деньгами

7 июля под Днепром в лесопосадке на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, до отвала забитых украинскими купюрами разного номинала. Если верить надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, ценный груз — собственность Национального банка Украины.
Общая сумма содержимого в мешках — десятки, а то и сотни миллионов гривен. Единственный нюанс — со всеми купюрами тщательно «поработал» шредер (измельчитель бумаги — прим. ред.). Об сообщает Информатор. Никакой информации о том, как «сокровище» попало в столь отдаленные края Днепра, в данный момент нет.
На бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете — 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам «брошены на произвол». Но ненадолго: теперь купюрами занимаются следователи полиции.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,38 0.0003
|2.632,64 -0.0165
|100 евро
|3.051,71 0.0495
|3.100,28 0.0411
|10 рублей
|3,84 0.0003
|4,27 -0.0005
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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