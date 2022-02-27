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Объединение элит для защиты Днепра в 2014-м должно стать моделью действий власти в 2022-м, - британские журналисты

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Объединение элит для защиты Днепра в 2014-м должно стать моделью действий власти в 2022-м, - британские журналисты
Участники Марша Единства в Днепре, 19 февраля 2022. 1 слева Валерий Кондратьев, 2 слева Александр Петровский

Город Днепр в марте 2014 года был в шаге от повторения печальной судьбы ныне оккупированных Донецка и Луганска. Но спасти город смогло объединение политических, национальных и бизнес-элит.

Об этом говорится в документальном фильме британских журналистов-расследователей Ukraine’s D-Day: How Dnipro derailed Russia’s plan, который они подготовили несколько лет назад, и который вновь стал актуальным после преступного решения президента РФ В. Путина об официальном признании псевдореспублик Л/ДНР.

Журналисты констатировали, что именно Днепр был ключом к осуществлению плана дезинтеграции Украины под названием Новороссия. Поэтому, после захвата Крыма Москва направила именно на этот город основной диверсионный удар — даже до развертывания активной фазы в Донецке, Луганске, Харькове и Одессе.

Не допустить разгула «русской весны» смогли консолидированные днепровские элиты — как политические, так и бизнесовые. Роль Игоря Коломойского в спасении Днепра — исключительная, потому что в качестве представителя официальных властей он способствовал антидиверсионной операции Координационного Штаба известного бизнесмена Александра Петровского.

«Если бы не было этой официальной власти, которая принимает быстрые решения и которая не боится — это самое главное, брать на себя ответственность за эти решения, может быть, совсем все было бы по-другому. Было бы хуже и в городе Днепр, и по всей Украине», — вспоминает Александр Петровский.

Именно Петровский стал медиатором большого взаимопонимания днепровских элит. За круглым столом в последние дни февраля 2014 года собрались все, кто мог защитить город и страну.

Журналисты обращают внимание, что объединились для спасения Днепра группы, которые часто враждовали между собой. Во главе государственной вертикали стал Игорь Коломойский. Общественный сектор был представлен Штабом национального спасения во главе с Юрием Березой и Андреем Денисенко. Силовое крыло, обеспечившее порядок на улицах и нейтрализовавшее пророссийский криминал — это Александр Петровский, Эмиль Арутюнян и Валерий Кондратьев.

«.... Была большая заслуга Александра Петровского в свое время, чтобы они все забыли о своих внутренних бизнес-обидах, чтобы никто ничего не упоминал. Пока была внешняя угроза, так или иначе, все были едины, были одним целым. И Филатов, и Корбан, и Олейник. Дороги разошлись в дальнейшем, но тогда да», — подчеркнул Коломойский.

В марте 2014 года национальные и религиозные общины также поддержали усилия для стабилизации Днепра. Наиболее проактивными были архиерей УПЦ КП Симеон (Зинкевич) и главный раввин Днепра Шмуэль Каменецкий, отмечают журналисты.

Ситуация в Днепре 2014 является примером, каким образом, объединившись ради единственной цели, можно дать отпор российским диверсантам, внешней агрессии. И именно так следует действовать украинским элитам сейчас, в 2022 году, когда Россия снова атакует Украину, разворачивая полномасштабное наступление, утверждают британские журналисты.

Авторы фильма в своих комментариях отмечают, что россияне отдают себе отчет, «с кем имели дело в 2014-м, и кто им будет противостоять в случае дальнейшего вторжения». Следовательно, по инсайдерской информации, в «расстрельных списках», о которых написали на днях западные медиа, есть фамилии и того же Александра Петровского и приближенных к нему лидеров общественного сектора и национально-религиозных объединений. И они отдают себе отчет в этой опасности.

Игорь Коломойский, Владимир Путин, Днепр, война с Россией, Петровский
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