Ученые опровергли теорию о том, что полоски зебр служат для терморегуляции

Черно-белая окраска зебр, вопреки распространенным представлениям, не охлаждает тело животного. К такому выводу пришла группа шведских биологов из Лундского университета, которые провели исследование, опровергающее популярную теорию, сообщает газета The Daily Telegraph.
«Черно-белая окраска не может удерживать температуру тела на более низком уровне, чем однородная серая с аналогичной средней белизной. Таким образом, полосатый окрас не способен охлаждать тело животного», — говорит профессор Лундского университета Сюзанн Окессон, руководившая исследованием.
Ранее считалось, что с помощью полосок зебры регулируют температуру тела, когда жара достигает экстремальных отметок. Ученые предполагали, что черные и белые полоски охлаждают тела животных, создавая вокруг них конвекционное течение воздуха: потоки воздуха двигаются быстрее над поглощающими солнечный свет черными полосками и замедляются над белыми.
Чтобы проверить эту гипотезу, шведские ученые использовали большие металлические бочки. Они наполнили их водой, а затем, покрыв шкурами зебр, лошадей и другого крупного рогатого скота с различными черными, белыми и серыми узорами, поместили на солнце. Исследователи также убедились, что макеты из бочек адекватно отражают характеристики настоящих животных, сравнив температуру поверхности их тела с температурой поверхности бочек.
Когда макеты достаточно нагрелись, ученые измерили температуру воды: выяснилось, что черная бочка, как и предполагалось, нагрелась сильнее остальных, а белая оказалась самой холодной. Однако никакой разницы в температуре между бочками, завернутыми в полосатые черно-белые шкуры, и серыми бочками с такой же средней белизной, не оказалось. Эксперимент повторяли множество раз при разной погоде и скорости ветра, однако результат оставался одним и тем же.
В настоящее время единого объяснения черно-белой окраски зебр не существует. Некоторые ученые предполагают, что полоски представляют собой разновидность камуфляжа, защищающего зебр от хищных животных. Другие убеждены, что такая окраска служит ключевым элементом брачных ритуалов. В прошлом году исследователи опубликовали работу, предполагающую, что полоски отпугивают жалящих насекомых, защищая зебр от болезней.
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