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Ученые выдвинули еще одну теорию, зачем зебрам нужны полоски

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Ученые выдвинули еще одну теорию, зачем зебрам нужны полоски

Необычные опыты с зебрами и «конями в пальто» помогли зоологам доказать, что полоски на теле обитателей африканских саванн не скрывают их от взора хищников, а мешают слепням садиться и кусать их. Результаты этих экспериментов были представлены в журнале PLoS One.

«Слепни просто пролетают мимо полосок или втыкаются в них, чего почти никогда не происходит, когда они кружат над шкурами лошадей. Благодаря этому мухи гораздо реже садятся на тело зебр, чем на круп их одомашненных родичей», — рассказывает Тим Каро из Бристольского университета (Великобритания).

Натуралисты, физики и даже математики уже более полутора веков пытаются понять, как возникли полоски на теле зебр и некоторых других животных, и зачем они нужны.

Часть ученых считали, что полоски помогают зебрам «сливаться» с пестрыми пейзажами саванн и скрывать себя от взора хищников, другие же полагали, что они помогают зебрам охлаждать себя или общаться друг с другом.

Британские ученые придерживались другой точки зрения — они считали, что полоски могут мешать слепням и другим насекомым, обладающими относительно примитивными глазами, оценивать точное расстояние до тела зебры и скорость ее движения.

Они проверили, так ли это на самом деле, проследив за тем, как вели себя кровососущие насекомые при сближении с тремя зебрами и семеркой лошадей разных мастей, живших в частной конюшне в городке Дандри на юго-западе Британии.

Ученых интересовали две вещи — траектория движения и частота укусов слепней, а также то, как на их появление реагировали скакуны и их дикие родичи. Для обеспечения чистоты эксперимента ученые нарядили часть лошадей в своеобразное «пальто», покрытое такими же полосками, что и тело зебры, и сделали их запахи неотличимыми друг от друга.

Наблюдения за насекомыми и животными раскрыли несколько интересных и неожиданных вещей. Во-первых, оказалось, что полоски не скрывали зебр и лошадей с полосатой попоной от слепней — мухи кружили над ними столь же часто, как и над белыми и вороными скакунами.

С другой стороны, полоски явно сбивали насекомых с толку, когда они приближались к жертве и пытались сесть на ее круп. Мухи явно переоценивали расстояние до зебр и «коней в пальто» и врезались в их тело, двигаясь слишком быстро для мягкой посадки. В результате этого кровососы кусали их гораздо реже, чем черных и белых лошадей.

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Что самое интересное, зебры, несмотря на наличие подобного камуфляжа, гораздо чаще замечали мух и пытались от них убежать, чем обычные лошади. Ученые связывают это с тем, что африканские слепни и прочие насекомые переносят заметно больше опасных болезней, чем их европейские родичи, что заставляет зебр гораздо внимательнее относиться к их укусам.

исследование, зебра
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