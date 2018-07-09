Аналитики JPMorgan дали советы по покупке валют на случай кризиса

Аналитики JPMorgan проанализировали пять последних глобальных рецессий и пришли к выводу, что в случае наступления очередного кризиса в первую очередь нужно избавляться от валют развивающихся стран, а приобретать стоит японские иены, швейцарские франки, сингапурские доллары и, конечно, доллары США. Последние рекомендации банка, выпущенные 6 июля, приводит Bloomberg. Причем японская валюта названа наиболее привлекательным средством хеджирования во время кризиса.

В банке отдельно подчеркнули, что не считают наступление глобальной рецессии актуальным сейчас сценарием, однако прорабатывают варианты на случай ее начала.

«Спады — это когда кредиторы могут попросить вернуть свои деньги», — пояснили аналитики. «Три из четырех ведущих валют, которыми можно владеть во время рецессии, это валюты стран, которые могут похвастаться чрезвычайно сильными позициями на внешних рынках», — говорится в отчете.

Иена является самым дешевым средством для хеджирования во время рецессии, в то время как сингапурский доллар является наименее привлекательным из валют-лидеров. Именно иену нужно рассматривать как главное средство хеджирования при рецессии, советуют аналитики, проанализировав поведение этой валюты в последние годы. Американский доллар выигрывает, потому что является валютой по умолчанию для финансовых операций во всем в мире.

Валюты развивающихся стран отличает то, что они особенно подвержены падению в кризис и обесцениваются в среднем на 17% в течение двухлетнего периода с начала рецессии.

Отметим, что за несколько дней до выхода рекомендаций JPMorgan другой крупный финансовый институт — Bank of America Corp. — выпустил прогноз о том, что на мировом фондовом рынке возможно повторение глобального кризиса 1997–1998 годов. Такой вывод был сделан на основе анализа трендов на фондовом рынке. Аналитики спрогнозировали возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний идут вверх.

В июне о рисках новой рецессии после 2019 года предупреждал Всемирный банк в докладе «Глобальные экономические перспективы». За последние полвека глобальные рецессии происходят практически каждое десятилетие (1975, 1982, 1991 и 2009), а теперь «прошло как раз десять лет от последнего кризиса», заявил тогда исполняющий обязанности главного экономиста ВБ Шантаянан Девараджан.