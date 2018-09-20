Банки получили доступ к кредитному реестру НБУ

Национальный банк с 1 сентября предоставил банкам возможность получать информацию из своего кредитного реестра. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В реестр включена информация по должникам, условиям кредитных операций, выполнению обязательств по таким операциям и классу должников. Информация из реестра предоставляется банкам в режиме реального времени на безоплатной основе.
«Использование банками информации из кредитного реестра НБУ будет способствовать созданию условий для снижения уровня кредитного риска, формированию конкурентной рыночной среды, в которой добросовестные заемщики имеют преимущества перед недобросовестными, а также будет способствовать повышению уровня безопасности банковских операций», — заявила директор департамента банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева.
НБУ предоставил доступ банкам к информации о должниках во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков».
Верховная Рада приняла этот документ в феврале 2018 года. Согласно этому закону НБУ создал централизованный кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.
С 1 января 2019 года банки будут обязаны использовать информацию с кредитного реестра НБУ для оценки рисков кредитования.
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