Банки получили доступ к кредитному реестру НБУ

Национальный банк с 1 сентября предоставил банкам возможность получать информацию из своего кредитного реестра. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В реестр включена информация по должникам, условиям кредитных операций, выполнению обязательств по таким операциям и классу должников. Информация из реестра предоставляется банкам в режиме реального времени на безоплатной основе.

«Использование банками информации из кредитного реестра НБУ будет способствовать созданию условий для снижения уровня кредитного риска, формированию конкурентной рыночной среды, в которой добросовестные заемщики имеют преимущества перед недобросовестными, а также будет способствовать повышению уровня безопасности банковских операций», — заявила директор департамента банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева.

НБУ предоставил доступ банкам к информации о должниках во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков».

Верховная Рада приняла этот документ в феврале 2018 года. Согласно этому закону НБУ создал централизованный кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

С 1 января 2019 года банки будут обязаны использовать информацию с кредитного реестра НБУ для оценки рисков кредитования.