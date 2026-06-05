Чехлы для телефонов оптом в Украине: прямой поставщик Ncase

Чехол покупают почти всегда вместе со смартфоном или сразу после. Это одна из немногих категорий товаров, где спрос не зависит от сезона. Люди роняют телефоны круглый год, меняют аксессуары под настроение и докупают запасной вариант просто потому что понравился дизайн.

Для розничного продавца это означает стабильный оборот при условии, что ассортимент подобран правильно и поставщик не подводит со сроками.

Почему выгодно заказывать чехлы на телефон оптом?

Розничная закупка поштучно съедает маржу. Когда берёшь товар по одной штуке, цена за единицу максимальная, а логистика съедает остаток прибыли. Оптовый формат меняет эту математику.

Чехлы для телефона оптом позволяют зафиксировать нормальную закупочную цену и зарабатывать на объёме, а не на единичных продажах.

Несколько конкретных преимуществ оптовой закупки перед розничной:

Предсказуемые условия поставки

Доступ к новинкам раньше, чем они появятся в розничных каналах

Единый пакет документов на всю партию вместо множества отдельных чеков

Ещё один момент, который часто недооценивают. Когда работаешь с оптовым поставщиком напрямую, проще договориться об индивидуальных условиях. Это касается отсрочки платежа, резервирования популярных позиций и замены брака без лишней бюрократии.

Какой ассортимент мобильных чехлов предлагает Ncase?

Ncase специализируется на мобильных аксессуарах бренда Proove и регулярно обновляет каталог под актуальные модели смартфонов. Новые позиции появляются в течение нескольких дней после официального релиза устройства.

Чехлы для телефонов оптом в каталоге Ncase охватывают несколько основных категорий.

Силиконовые чехлы с защитой камеры.

Прозрачные чехлы с усиленными углами.

Чехлы-книжки с отделением для карты. Удобны тем, что заменяют кошелёк при коротких выходах.

Матовые чехлы без принта.

Чехлы с поддержкой MagSafe.

Модели с принтами и авторским дизайном.

Оптовые поставки чехлов: наша география

Ncase работает по всей Украине, что обеспечивает быструю доставку в большинство регионов страны.

Запрос купить чехлы на телефон оптом оформленный утром, в большинстве случаев, отправляется в тот же день.

Для клиентов с регулярными заказами доступна опция резервирования товара на складе. Это актуально для тех, кто работает с популярными позициями и не хочет рисковать остаться без товара в период высокого спроса.

Чехлы для мобильных телефонов оптом отгружаются с полным комплектом документов. Это накладная и сертификаты качества по запросу. Все документы предоставляются как для ФОП, так и для юридических лиц.

Как оформить оптовый заказ на чехлы?

Процесс оформления занимает минимум времени. Не нужно заполнять длинные формы или ждать одобрения несколько дней.

Стандартный порядок работы выглядит так:

Свяжитесь с менеджером через сайт, мессенджер или по телефону

Получите актуальный прайс с наличием на складе

Выберите позиции и уточните минимальную партию по каждой

Подтвердите заказ и получите счёт на оплату

После оплаты заказ передаётся в сборку и отгружается в течение 1 рабочего дня

Чехлы для телефонов купить оптом можно как разово, так и на постоянной основе. Для постоянных клиентов доступны персональные условия по цене.

Если вы ещё не работали с Ncase, оптимальный старт это пробная партия. Это позволяет оценить качество товара и скорость поставки без серьёзных финансовых рисков. После первого заказа большинство клиентов переходят на регулярное сотрудничество.