Украинцы смогут покупать ОВГЗ просто в несколько кликов на смартфоне

Несколько банков разрабатывают мобильные приложения для запуска новой услуги — покупки ОВГЗ со смартфона. Об этом заявил начальник отдела депозитарного учета госбумаг Нацбанка Андрей Супрун, передает FinClub.

«В следующем году, надеюсь, в начале года, покупка физлицами облигаций внутреннего госзайма будет осуществляться в несколько кликов в мобильном приложении», — сказал Супрун на Украинском финансовом форуме, организованном ICU.

«Сразу несколько участников банковского рынка работают над созданием такого решения, и мы со своей стороны предоставляем им поддержку. Мы пишем открытое API и даем всем возможность подключить к этому процессу», — добавил он.

По мнению Супруна, главное препятствие для популяризации этой услуги — кризис доверия.

«Никто никому не доверяет, особенно никто не доверяет государству и государственным институтам. Но инвестиции в ОВГЗ — это вариант win-win для всех сторон. Государство получает ресурсы, клиенты получают высокие ставки, к тому же все вложения на 100% гарантируются государством», — считает Супрун.

В то же время член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин видит в этом определенные риски.

«Если деньги от населения будут перетекать с депозитов в ОВГЗ на финансирование дефицита бюджета, это значит, что у банков будет меньше ресурса для кредитования. Но если говорить об ОВГЗ как об альтернативе депозитам, то это очень хороший вариант», — сказал он.

Дмитрий Тарабакин пообещал, что комиссия будет следить за тем, чтобы при работе с населением соблюдался принцип «наилучшей цены».

«Если банк не сможет обеспечить соблюдение этого принципа, он должен пустить эту заявку в рынок. Все эти вопросы нужно решить „на берегу“, чтобы у нас потом не было никаких вопросов», — пояснил Тарабакин.

Ранее сообщалось, что до конца года Приватбанк планирует запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма.