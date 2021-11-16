Минфин привлек через ОВГЗ еще 8 миллиардов

Министерство финансов 16 ноября продало облигаций внутреннего госзайма на сумму 8 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Были предложены семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Срок обращения составил 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет.
Ставки по бумагам почти не изменились за исключением годовых (+1 б.п.).
Наибольший спрос был сосредоточен на годовых бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 4,1 миллиарда гривен.
Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет привлечено 8,159 млрд грн.
Напомним, что на аукционах ОВГЗ 9 ноября Министерство финансов привлекло в госбюджет 11,7 млрд. грн.
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