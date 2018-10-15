Папа Римский и президент Польши обсудили ситуацию в Украине

Папа Римский Франциск и президент Польши Анджей Дуда обсудили в понедельник в Ватикане ситуацию в Украине и другие актуальные проблемы международной жизни, сообщила служба печати Святого престола.

Визит Дуды в Ватикан состоялся по случаю 40-летия избрания на Апостольский престол польского кардинала Кароля Войтылы, который 16 октября 1978 года принял папское имя Иоанн Павел II. 27 апреля 2014 года папа Франциск причислил этого видного деятеля Римско-католической церкви к лику святых.

«В ходе сердечной беседы была подчеркнута важность христианских ценностей для истории страны (Польши), в особенности в деле формирования ее культурной и религиозной идентичности», — говорится в сообщении ватиканской пресс-службы.

«Кроме того, стороны остановили свое внимание на вкладе Польши в проект европейской интеграции, а также на некоторых темах международного характера, таких как конфликт в Украине, ситуация на Ближнем Востоке, миграция, защита творения в преддверии конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Катовице в декабре», — добавила служба печати Святого престола.