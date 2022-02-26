Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме

Президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в Евросоюз в экспресс-режиме.

«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции. Он принадлежит Украине», — написал Дуда в Twitter в субботу.