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Три принципа успеха: О чем Арнольд Шварценеггер говорил в Киеве

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Три принципа успеха: О чем Арнольд Шварценеггер говорил в Киеве

В субботу в Киеве на Olerom Forum One выступил спортсмен, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер. Он рассказал, благодаря чему достиг успеха в жизни, почему важно всегда тренироваться и что он советует молодым людям. MC Today опубликовал самые интересные мысли Терминатора.

Три принципа успеха

Меня всегда вела сила движения вперед. Обычные вещи меня не устраивали. Я с детства мечтал стать чемпионом по бодибилдингу. Я четко видел свою мечту. А дальше была тяжелая работа – по 5 часов тренировок каждый день. И я добивался. Не было сомнений, что я стану лучшим в мире. И так получилось.

Почему я начал со спортивной карьеры? Потому что остальное в жизни я строил на тех же принципах, что делал в спорте.

Первое правило: визуализация. Пойми, кем ты хочешь стать. Как бодибилдер и актер, я представлял себя в главных ролях. Четко видел себя губернатором Калифорнии.

Все это благодаря видению: ты должен знать, куда идешь. Можешь владеть лучшим кораблем в мире. Но если капитан не знает, куда идти – толку не будет.

Второй принцип: не слушай тех, кто говорит, что не получится. Мои друзья и семья сомневались во мне: ты безумец? Но я доказал обратное.

Когда я решил стать лучшим актером, директора голливудских студий смеялись. Мол, никто из эмигрантов не становился самым популярным актером. Ты слишком большой, а твое имя сложно произносить, а еще акцент. В Америке не получится. Я все опроверг.

Я не сделал себя сам

Потом я решил, что выйду на пенсию как актер и стану губернатором Калифорнии. Говорили то же: забудь. Но прошло два месяца, и я занял этот пост.

Третье правило: работай на полную. Коротких путей к успеху не существует, как и волшебных пилюль. Есть только один путь: трудись и работай.

В сутках 24 часа. Выдели на сон 6 часов. Некоторые говорят, что нужно 8 часов. Отвечаю: спите быстрее. 6 часов достаточно. Остается 18 часов, 8-10 часов вы работаете. Остается еще столько же часов. И вы жалуетесь, что нет времени пойти в зал?

Столько времени, но люди не находят возможности поработать над собой в зале. Каждый день я тренируюсь, даже сегодня: велосипед, спортзал, завтрак и самолет к вам.

Я говорю не только о спорте. Можно найти час в день на самосовершенствование. За год это будет 360 часов. Хватит, чтобы выучить новый язык.

Я не всегда чувствовал себя достаточно хорошим. Поэтому хотел становиться лучшим. В 1975 году я снимался в фильме «Оставайся голодным». Это название четко отражало мою философию. За минуту до выхода на сцену конкурса «Мистер Олимпия» я в гримерке посмотрел на себя в зеркало.

Повторял упражнения, играл мышцами. И говорю себе: выглядишь неважно, Арни. Но спустя пару часов я получил награду.

Еще урок из спорта: делать одно и тоже, много-много раз – 1000 повторений. Только так можно достичь совершенства.

Важно вдохновлять людей. Всем нам нужна помощь. Можете меня называть как угодно, но я не человек, который сделал себя сам. То, что я селфмейд – это ложь.

Родители сначала дали мне любовь, учителя – учили, потом были спортивные тренеры, партнеры по тренировкам, специалисты по питанию, которые советовали диету. На съемках фильма сотни людей помогали мне с гримом, спецэффектами и другим.

И миллионы людей проголосовали за меня как за губернатора. Как же я могу сказать, что создал себя сам?

Я пережил много неудач

Вы объявили меня успешным. Но у меня было много неудач как в кино, так и в политике, я проигрывал конкурсы. Помню, как «Терминатор 2» собрал $500 млн, а мой следующий фильм – только $100 млн. Это же неудача.

Но каждый состоит из успеха и из неудач. Вопрос, что вы делаете с неудачами. Их можно отрицать, а можно признать и учиться. Я всегда учусь, это колоссальный ресурс опыта.

Неудачник – это тот, кто падает и лежит. Победитель всегда поднимается.

Больше знаний я получил благодаря неудачам, нежели благодаря успеху. Когда занимаешь первое место, никогда не споришь с судьями. Но когда я проигрывал, то подходил к судьям и спрашивал: почему вы так решили?

Один судья ответил: твой пресс уже не такой, как раньше. Год назад ты намного увереннее держался. И диета у тебя была не такая жесткая. Эти комментарии я брал на вооружение и в следующем году побеждал.

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Мой отец дал мне важный урок. Он постоянно говорил: что бы ты ни делал, будь полезным. Всю жизнь это на меня влияло. Когда меня спрашивают о секрете успеха, я отвечаю: никогда не считай себя успешным, если не помог стать таким же кому-то другому.

Совет молодым людям

У меня пятеро детей, и каждому нужно ободрение. Говорю им: найдите свою страсть. Моя дочь пошла в вуз, получила красный диплом и сказала: хочу заниматься другим делом. Пошла учиться на дизайнера интерьеров. Вернулась и через полгода заявила: не люблю дизайн, прости, папа. Я ответил: не извиняйся, просто ищи свою страсть.

Не ходите на работу только потому, что нужно работать. Моя дочь стала писателем и пишет книги, ее глаза горят. Она нашла свою страсть.

Арнольд Шварценеггер, советы, успех
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