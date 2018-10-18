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К Интернету почти перестали подключаться новые пользователи

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К Интернету почти перестали подключаться новые пользователи

Число людей на планете, которые начинают пользоваться интернетом, значительно снизилось в последние годы. Об этом сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на доклад организации Web Foundation, занимающейся вопросами развития и доступности интернета.

По ее данным, рост числа новых интернет-пользователей снизился с 19% в 2007 году до менее чем 6% в 2017 году. При этом отмечается, что из 3,8 млрд человек, не имеющих возможности доступа к глобальной информационной сети, значительную часть составляют женщины, а также жители наименее развитых сельских районов. Одним из основных факторов, в частности, в «цифровом» гендерном неравенстве играет разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

В 2014 году ООН предсказала, что к 2017 году около половины населения в мире будет иметь свободный доступ в интернет, однако последние данные свидетельствуют о том, что эта цель будет достигнута не раньше мая 2019 года.

Под свободным доступом ООН подразумевает «возможность выхода в интернет с любого устройства как минимум один раз за последние три месяца».

По мнению специалистов, снижение стоимости интернет-трафика и изменение контента могут внести существенный вклад в решение данной проблемы. Кроме того, результаты ряда исследований показали, что доступ к интернету стимулирует экономический рост. Согласно сведениям Калифорнийского университета в Беркли за 2012 год, увеличение пользования широкополосным интернетом на 10% способствует росту ВВП развивающихся стран на 1,35%.

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В докладе подчеркивается, что около 79% жителей африканских стран, включая Гану, Кению, Нигерию и ЮАР, считают, что повсеместное распространение интернета способствует повышению уровня образования, а более половины полагают, что это приносит пользу экономике и политике, а также укрепляет взаимодействие между людьми.

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Четверг, 18 октября 2018
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