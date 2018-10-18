США сняли эмбарго на поставки оружия Украине

Соединенные Штаты отменили оружейное эмбарго для Украины и в настоящее время воспринимают ее, с точки зрения поставок вооружений, как нормальное государство. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине — это то, что еще несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом, хотя Украина имеет право защищать себя. Мы от этого [эмбарго] избавились, мы помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем. Решение администрации — воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, которая имеет стратегию национальной безопасности, пускай в ней и есть прорехи. Между тем друзья и союзники могут помочь заполнить их», — сказал он.

Напомним, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.