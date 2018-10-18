США сняли эмбарго на поставки оружия Украине

Соединенные Штаты отменили оружейное эмбарго для Украины и в настоящее время воспринимают ее, с точки зрения поставок вооружений, как нормальное государство. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
«Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине — это то, что еще несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом, хотя Украина имеет право защищать себя. Мы от этого [эмбарго] избавились, мы помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем. Решение администрации — воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, которая имеет стратегию национальной безопасности, пускай в ней и есть прорехи. Между тем друзья и союзники могут помочь заполнить их», — сказал он.
Напомним, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . БЕЗ НЕВИННО УБІЄННОЇ ЛЮБИМОЇ ЛЮДИНИ ЦЕ ВСЕ НЕПОТРІБНЕ ТІЛЬКИ ЗАРАДИ.........БОГА ДІТЕЙ ВНУКІВ.........