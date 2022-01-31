Минцифры просит денег для финансирования покрытия интернетом ж/д путей в Украине

Министерство цифровой трансформации инициирует изменения в государственный бюджет для финансирования покрытия интернетом железнодорожных путей Украины, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе выездного брифинга на трассе Киев-Пирятин в понедельник.

По его словам, в настоящее время все ж/д пути, которыми передвигается «Интерсити» покрыты интернетом на 40%.

«Сейчас мы вместе с операторами, Госспецсвязи разрабатываем план, что нужно сделать, чтобы этот показатель был 80-90% и выше. Для этого необходимы инвестиции в вышки, их нужно строить там, где раньше они не строились, чтобы улучшить связь. Есть задача от президента и премьер-министра для решения этого вопроса. И у нас уже есть определенное видение, что нужно сделать. Мы будем предлагать изменения в бюджет и будем фокусироваться на том, чтобы начать строительство вышек и покрытие железнодорожных путей. В первую очередь „Интерсити“ и дальше все остальные пути», — сказал он.

Федоров отметил, что к настоящему времени уже проведен аудит и понятно, что нужно сделать для того, чтобы каждый год улучшать связь на 20-30%.

«Я уверен, что в этом году будет сделан первый шаг — будут внесены изменения в бюджет и начнется финансирование данного проекта», — подытожил вице-премьер — министр цифровой трансформации.