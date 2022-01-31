Минцифры просит денег для финансирования покрытия интернетом ж/д путей в Украине

Министерство цифровой трансформации инициирует изменения в государственный бюджет для финансирования покрытия интернетом железнодорожных путей Украины, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе выездного брифинга на трассе Киев-Пирятин в понедельник.
По его словам, в настоящее время все ж/д пути, которыми передвигается «Интерсити» покрыты интернетом на 40%.
«Сейчас мы вместе с операторами, Госспецсвязи разрабатываем план, что нужно сделать, чтобы этот показатель был 80-90% и выше. Для этого необходимы инвестиции в вышки, их нужно строить там, где раньше они не строились, чтобы улучшить связь. Есть задача от президента и премьер-министра для решения этого вопроса. И у нас уже есть определенное видение, что нужно сделать. Мы будем предлагать изменения в бюджет и будем фокусироваться на том, чтобы начать строительство вышек и покрытие железнодорожных путей. В первую очередь „Интерсити“ и дальше все остальные пути», — сказал он.
Федоров отметил, что к настоящему времени уже проведен аудит и понятно, что нужно сделать для того, чтобы каждый год улучшать связь на 20-30%.
«Я уверен, что в этом году будет сделан первый шаг — будут внесены изменения в бюджет и начнется финансирование данного проекта», — подытожил вице-премьер — министр цифровой трансформации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016