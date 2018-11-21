Посольство в США обратилось к Amazon с призывом снять с продажи товары с символикой «ДНР»

Посольство Украины в США обратилось к основателю всемирно известного интернет-магазина Amazon.com Джеффа Безоса «с настойчивым призывом» снять с сайта товары с символикой «ДНР». Об этом сообщает Посольство Украины в США на странице в Facebook.

«Мы обращаемся в связи с тем, что внимание посольства и украинского общества привлекло то, что на сайте Amazon.com продаются товары с символикой так называемой Донецкой Народной Республики», — говорится в обращении.

«Мы убеждены, что продажа товаров с символикой „ДНР“ — террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности, не несет никаких посылов к миру и уважения к человеческой жизни, а поддерживает пропаганду РФ против территориальной целостности Украины» , - подчеркнули в посольстве.

«Я убежден, что снятие указанных товаров с сайта Amazon.com восстановит высокую репутацию интернет-магазина, признанного потребителями по всему миру, в том числе миллионами украинцев», — заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Кроме этого, посольство обратилось к руководству компании eBay Inc. «относительно принятия аналогичных мер» в отношении продукции с символикой так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации «ДНР».