Супрун начала «войну» с Amazon из-за символики ДНР

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon, на платформе которого продаются товары с символикой так называемой «ДНР». Об этом она сообщила в Facebook.
«Amazon.com — глобальная торговая онлайн-платформа продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики „ДНР“. Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса», — пишет Супрун.
Руководительница Минздрава призывает отправить Безосу сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм.
«Адрес: jeff@amazon.com. Требуйте прекратить продажу товаров, что усугубляет гибридную войну России против цивилизованного мира», — предлагает чиновница.
Она напомнила, что война, которую Россия ведет на востоке Украины, уже унесла более 10 тысяч жизней, а флаг «ДНР» — это символ терроризма, репрессий, смерти и оккупации.
«Каждый должен осознавать, что поддерживая страну агрессора и террористические организации, которые она спонсирует, он поддерживает войну и смерть», — заявила Супрун.
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