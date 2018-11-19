Супрун начала «войну» с Amazon из-за символики ДНР

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon, на платформе которого продаются товары с символикой так называемой «ДНР». Об этом она сообщила в Facebook.

«Amazon.com — глобальная торговая онлайн-платформа продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики „ДНР“. Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса», — пишет Супрун.

Руководительница Минздрава призывает отправить Безосу сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм.

«Адрес: jeff@amazon.com. Требуйте прекратить продажу товаров, что усугубляет гибридную войну России против цивилизованного мира», — предлагает чиновница.

Она напомнила, что война, которую Россия ведет на востоке Украины, уже унесла более 10 тысяч жизней, а флаг «ДНР» — это символ терроризма, репрессий, смерти и оккупации.

«Каждый должен осознавать, что поддерживая страну агрессора и террористические организации, которые она спонсирует, он поддерживает войну и смерть», — заявила Супрун.