Россия вывезла с оккупированного Донбассу уже более 100 тысяч человек

Число вынужденных переселенцев с Донбасса, пересекших границу с РФ, превысило 100 тыс. человек, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
«По данным на вечер 23 февраля, число пересекших российскую границу с 18 февраля превысило 100 тыс. человек. Сегодня поток увеличился со стороны ЛНР», — сказал собеседник агентства.
Около двух третей прибывших — это граждане Украины, треть — России. Еще порядка 300 человек, пересекших границу с РФ — граждане других государств. В пунктах временного размещения в 12 регионах России расселены более 17 тыс. человек.
Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян информировал, что в случае ухудшения обстановки в так называемых ДНР и ЛНР число эвакуированных жителей Донбасса может достичь 500 тыс. человек.
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