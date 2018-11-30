Samsung вслед за Apple уберет из своих смартфонов аудиоразъем

Первый смартфон Samsung с новым типом дисплея Infinity-O — с круглым вырезом под фронтальную камеру в левом верхнем углу — также станет первым в линейке Galaxy устройством без аналогового аудиоразъема. Выводить звук телефон сможет только через интерфейс USB-C или по Bluetooth, сообщает Gizmochina со ссылкой на опубликованные в китайских соцсетях утечки.
Напомним, первым крупным производителем, лишившим свои смартфоны аудиоразъема, в 2016-м году стала Apple. Вслед за iPhone 7 аналогичный шаг сделали и другие компании, как минимум несколько флагманских устройств без аналогового выхода на наушники есть почти у каждого бренда. Однако в Samsung настаивали, что эта функция востребована пользователями.
Теперь, похоже, в южнокорейской компании решили пересмотреть подходы. В Galaxy A8s, анонс которого ожидается в ближайшие недели, привычного аудиоразъема уже не будет. Так Samsung продолжит практику «обкатки» новых функций, которые в будущем доберутся до флагманов, на смартфонах среднего ценового диапазона. Ранее компания представила Galaxy A9, оснащенный тыловой камерой сразу с четырьмя объективами.
Непонятно пока решится ли Samsung убрать в итоге 3,5-мм аудиовыход из флагманских Galaxy S10 и Note10, анонсы которых ожидаются, соответственно, в конце зимы и в конце лета 2019-го.
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