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СМИ сообщили о планах Трампа подарить Путину пентхаус в Москве

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СМИ сообщили о планах Трампа подарить Путину пентхаус в Москве

Президент США Дональд Трамп планировал передать президенту России Владимиру Путину пентхаус стоимостью $50 млн в небоскребе Trump Tower, который предполагалось построить в Москве, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на четырех человек, один из которых называет себя автором этой идеи.

Переговоры о строительстве недвижимости и передаче пентхауса якобы шли в 2016 году, указывает портал. Два сотрудника правоохранительных органов США сообщили BuzzFeed, что Майкл Коэн, в то время — личный адвокат Трампа, обсуждал эту идею с представителем пресс-секретаря Путина Дмитрием Песковым.

Проект по строительству небоскреба Trump Tower в Москве обсуждался до того, как Трамп стал президентом США. Строительство «Башни Трампа» так и не было начато, так как под нее не удалось найти участок и получить разрешение властей.

Изначально Трамп настаивал, что его обсуждение проекта было завершено в начале 2016 года, до того, как он начал участвовать в президентской кампании, однако в конце ноября этого года экс-адвокат Трампа Майкл Коэн дал признательные показания в суде в Нью-Йорке. Он признал, что ранее лжесвидетельствовал в конгрессе США, говоря о сроках обсуждения проекта. По его словам, переговоры с Москвой были свернуты не в январе 2016 года, как сообщалось ранее, а летом, когда предвыборная кампания в США была уже в разгаре.

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Издание также приводит свидетельство бизнесмена Феликса Сатера, который продвигал в Москве проект по строительству небоскреба Trump Tower. «Моя идея состояла в том, чтобы подарить Путину пентхаус ценой в $50 млн, но выручить еще $250 млн за все остальное жилье. В России олигархи будут из кожи вон лезть, чтобы жить в том же здании, что и Владимир Путин», — сказал Сатер в интервью BuzzFeed News. Еще один неназванный источник BazzFeed подтвердил, что план состоял именно в этом.

Владимир Путин, Дональд Трамп
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