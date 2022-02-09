Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy S22

На презентации Galaxy Unpacked южнокорейская компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S22, Galaxy S22+ и флагманский Galaxy S22 Ultra.

Младшая модель Galaxy S22 имеет диагональ 6,1 дюймов и является одним из самых компактных устройств последнего года. Основная камера представлена тремя модулями: основной с разрешением 50 мегапикселей, сверширокоугольный с углом обзора 120 градусов на 12 мегапикселей и третья камера на 10 мегапикселей. Производитель заявил, что качество ночной съемки увеличилось на 23% за счет сенсора и технологии Adaptive Pixel.

Разрешение основной камеры оказалось ниже, чем у прошлогодней модели Galaxy S21 (составляло 64+12+12 мегапикселей). Уменьшилась и емкость аккумулятора до 3700 мАч (у Galaxy S21 было 4000 мАч). Как пояснил представитель Samsung потеря мегапикселей компенсируется новыми матрицами, за счет которых качество фотографий стало лучше.

Емкость аккумулятора понизилась незначительно, а за счет нового процессора, который более энергоэффективен, фактическое время использования остается неизменным.

У модели Galaxy S22+ экран 6,6 дюймов с поддержкой Full HD и частотой обновления 120 Гц, аналогичные младшей модели камеры, а емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Устройство также оснащено стандартом Wi-Fi 6E, который позволяет снизить задержку и помехи в играх и интернете.

Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут доступны в четырех цветах: черный фантом, белый фантом, зеленый и розовый.

Модель Galaxy S22 Ultra имеет встроенное электронное перо S Pen, которое раньше устанавливалось на серию смартфонов Note. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Экран имеет диагональ 6,8 дюймов. Основная камера Galaxy S22 Ultra имеет разрешение 108 мегапикселей. Устройство работает на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Эта модель также будет доступна для покупки в четырех цветах: черный фантом, белый фантом, зеленый и бургунди.

По оценке Counterpoint Research, в четвертом квартале 2021 года Samsung уступил Apple мировое лидерство по объемам поставок смартфонов в мире: южнокорейская компания заняла 18% в общем объеме поставок, тогда как Apple — 22%. На третьем месте была китайская Xiaomi с 12% рынка. Впрочем, в 2020 году Apple также наращивала поставки смартфонов в четвертом квартале и становилась лидером по этому показателю, но в следующие кварталы Samsung возвращал себе первое место.