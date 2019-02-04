Google Translate в рекламе заставили переводить русскоязычную бессмыслицу

В рекламной паузе по ходу трансляции финала Суперкубка по американскому футболу компания Google показала ролик, похваставшись достижениями мобильного приложения Google Translate. В поисковике сообщили, что при помощи их сервиса пользователи ежедневно переводят свыше 100 миллиардов слов.
Но, как следует из рекламы, с русским языком в Google не очень-то ладят. Когда камеру смартфона наводят на меню, там можно увидеть надпись: «импортные черный фермы подняли икра», что делает ее перевод на английский бессмысленным.
Очевидно, имелось в виду «импортная черная икра, выращенная на ферме» (imported farm-raised black caviar). Если меню в ролике — не постановка, а реальная вывеска ресторана, можно предположить, что эта фраза, в свою очередь, также была переведена машинным способом. В этом случае реклама двустороннего перевода выглядит еще более странно.
Сама программа грубых ошибок не допустила: такие блюда, как «луковый суп» (onion soup), «вареники» (pierogi — допустимый вариант) и «икра» (caviar), переведены корректно.
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