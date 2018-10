Google Translate научился разбираться в диалектах английского

Приложение Google Translate для iPhone обзавелось региональными опциями для более качественного перевода. С помощью них у пользователя, который через приложение общается на английском, меньше шансов запутаться в речи собеседника.

Google Translate, который владельцы смартфонов могут бесплатно загрузить в App Store и Google Play, поддерживает 103 языка и умеет переводить разговоры «на лету» на 37 языках. Разработчики приложения добавили функцию распознавания различных акцентов английского, французского, испанского и бенгальского языков.

Новые опции «ввода и вывода речи» (speech input and output) появились в США, Великобритании, Австралии, Индии и Бангладеш, Канаде и Франции, Мексике и Испании. Пока обновление доступно только для владельцев iPhone, сообщает All Things How.

Появление этих опций может оказаться очень полезным для путешественников, которым порой сложно улавливать те или иные особенности произношения в разных странах для одного языка.