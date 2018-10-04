Google Translate научился разбираться в диалектах английского

Приложение Google Translate для iPhone обзавелось региональными опциями для более качественного перевода. С помощью них у пользователя, который через приложение общается на английском, меньше шансов запутаться в речи собеседника.
Google Translate, который владельцы смартфонов могут бесплатно загрузить в App Store и Google Play, поддерживает 103 языка и умеет переводить разговоры «на лету» на 37 языках. Разработчики приложения добавили функцию распознавания различных акцентов английского, французского, испанского и бенгальского языков.
Новые опции «ввода и вывода речи» (speech input and output) появились в США, Великобритании, Австралии, Индии и Бангладеш, Канаде и Франции, Мексике и Испании. Пока обновление доступно только для владельцев iPhone, сообщает All Things How.
Появление этих опций может оказаться очень полезным для путешественников, которым порой сложно улавливать те или иные особенности произношения в разных странах для одного языка.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016