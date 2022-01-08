В Украине теперь будут штрафовать за дискриминацию в рекламе и объявлениях

Изменения в закон Украины о рекламе, которые усиливают ответственность за дискриминацию по признаку пола, вступил в силу, сообщается в субботу на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, «для работодателей за указание в объявлениях о вакансиях пола и возраста предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения». Так, с 8 января по 30 сентября 2022 года штраф будет составлять 65 тыс. гривен, а с 1 октября 2022 года — 67 тыс. гриве. «Запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования о предпочтении одного из полов, а также требовать от трудоустраиваемых лиц предоставления сведений о личной жизни», — говорится в документе.
В законе дается определение дискриминационной рекламы по признаку пола, а также установлен запрет на содержание дискриминационных утверждений или изображений в рекламе.
Законопроект был принят Верховной Радой 10 сентября. В пояснительной записке к документу отмечалось, что усовершенствовано правовое регулирование в отрасли рекламы относительно противодействия дискриминации по признаку пола в соответствии с Конвенцией ООН по ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин, а также с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.
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