Греция и Италия перестали покупать иранскую нефть, несмотря на разрешение США

Министр нефти Ирана Бижан Зангане раскритиковал Грецию и Италию за отказ покупать иранскую нефть, несмотря на разрешение США. По словам Зангане, Афины и Рим не предоставили Тегерану никаких объяснений подобного решения.

Соединенные Штаты предоставили освобождение от антииранских санкций двум этим странам вместе с пятью другими — Турцией, Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей, что позволило им временно продолжать покупать иранскую нефть после введения новых санкций в отношении банковского и энергетического секторов Ирана.

«Ни одна европейская страна не покупает нефть у Ирана, кроме Турции», — заявил министр агентству ISNA.

«Греция и Италия получили льготы от Америки, но они не покупают иранскую нефть и не отвечают на наши запросы», — сказал он.

Зангане сказал, что санкции США в отношении Ирана оказались более тяжелыми, чем последствия ирано-иракской войны в 1980-х гг., а также подчеркнул, что Тегеран не позволит Соединенным Штатам снизить экспорт иранской нефти до нуля.