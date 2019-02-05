Греция и Италия перестали покупать иранскую нефть, несмотря на разрешение США

Министр нефти Ирана Бижан Зангане раскритиковал Грецию и Италию за отказ покупать иранскую нефть, несмотря на разрешение США. По словам Зангане, Афины и Рим не предоставили Тегерану никаких объяснений подобного решения.
Соединенные Штаты предоставили освобождение от антииранских санкций двум этим странам вместе с пятью другими — Турцией, Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей, что позволило им временно продолжать покупать иранскую нефть после введения новых санкций в отношении банковского и энергетического секторов Ирана.
«Ни одна европейская страна не покупает нефть у Ирана, кроме Турции», — заявил министр агентству ISNA.
«Греция и Италия получили льготы от Америки, но они не покупают иранскую нефть и не отвечают на наши запросы», — сказал он.
Зангане сказал, что санкции США в отношении Ирана оказались более тяжелыми, чем последствия ирано-иракской войны в 1980-х гг., а также подчеркнул, что Тегеран не позволит Соединенным Штатам снизить экспорт иранской нефти до нуля.
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