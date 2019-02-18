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Адвокат Януковича назвал ложью заявление о конфискации денег бывшего президента

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Адвокат Януковича назвал ложью заявление о конфискации денег бывшего президента

Экс-президент Украины Виктор Янукович не имеет отношения к деньгам, о конфискации которых сообщил ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом в комментарии ТАСС в понедельник заявил один из защитников бывшего главы государства, адвокат объединения «Авер Лекс» Виталий Сердюк.

«Информация о том, что Янукович имеет какое-либо отношение к 1,5 млрд гривен, которые, по заявлению генерального прокурора Юрия Луценко, в результате спецконфискации якобы поступят на счета Госказначейства, — абсолютная ложь», — заверил Сердюк. Он подчеркнул, что «четвертый президент не имеет к этим деньгам ни малейшего отношения» и сообщение Луценко «стоит рассматривать лишь как очередной предвыборный лозунг».

Адвокат сообщил, что в отношении Януковича нет ни одного решения о конфискации.

«Также он не находится в статусе подозреваемого и даже свидетеля по данному вопросу», — заявил Сердюк.

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В пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил якобы об открытии пути «для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн гривен», которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии.

Виктор Янукович, Юрий Луценко
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